Procès des attentats à Bruxelles - Les plaidoiries de la défense sur la peine se poursuivent vendredi

Me Gisèle Stuyck prendra la parole pour son client, Osama Krayem, pendant trois heures au maximum, a-t-elle annoncé. Me Isa Gultaslar et Me Laura Séverin plaideront ensuite pour Sofien Ayari durant une heure et demie selon leur estimation, et enfin Mes Vincent et Juliette Lurquin plaideront pour Hervé Bayingana Muhirwa pour une durée de trois heures.

Fin juillet, six des dix accusés du procès des attentats du 22 mars 2016 (Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Bilal El Makhoukhi et Ali El Haddad Asufi) ont été reconnus coupables d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que de participation aux activités d'un groupe terroriste comme membre ou dirigeant. Deux autres (Sofien Ayari et Hervé Bayingana Muhirwa) ont été déclarés coupables uniquement de ce dernier chef d'accusation.

Pour les six premiers, le parquet a requis la réclusion à perpétuité assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP) durant 15 ans, ainsi qu'une déchéance de la nationalité belge pour certains d'entre eux qui possèdent une double nationalité.

Le ministère public a réclamé le renvoi de Sofien Ayari à la peine prononcée à son encontre en 2018 dans le dossier de la fusillade de la rue du Dries à Forest, soit 20 ans de prison. Pour le Belgo-rwandais Hervé Bayingana Muhirwa, il a sollicité une peine de 10 ans de prison et une déchéance de la nationalité belge.