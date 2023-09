Tour d'Espagne - Robbe Ghys abandonne avant l'étape du Tourmalet

Ghys avait lourdement chuté durant la Vuelta, mais avait pu reprendre la route. "Mon corps avait bien récupéré après la chute de la semaine dernière, mais ma blessure à la selle ne me permet pas de continuer. Je rentre à la maison aujourd'hui et lundi je me ferai opérer", a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux.

Malgré son abandon, Ghys tire un bilan positif de sa Vuelta. "J'ai fait partie d'une équipe du top, j'ai pu me montrer au plus haut niveau et j'ai contribué aux victoires d'étapes de notre leader Kaden Groves", vainqueur à deux reprises, a résumé le spécialiste de la piste.

Ghys est le deuxième coureur d'Alpecin-Fenix à quitter la course après le Néo-Zélandais Sam Gaze, malade.