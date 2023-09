Tour d'Espagne - Vingegaard mène le triplé de Jumbo-Visma: "Encore plus beau que ce que nous avions prévu"

Vingegaard a placé son attaque décisive à 8 km de l'arrivée pour valider la domination de Jumbo-Visma sur cette 13e étape et remporter son 14e bouquet de la saison. "Je suis tellement heureux. Je ne pouvais pas choisir un meilleur jour car c'est l'anniversaire de ma fille. Je voulais gagner pour elle", a confié Vingegaard, ému.

Dès le début de la course, l'équipe néerlandaise a pris le contrôle de l'étape et a déjà accéléré dans le Col d'Aubisque pour lâcher Remco Evenepoel, qui a finalement terminé à 27 minutes, à 90 km de l'arrivée. Au pied du Tourmalet, cinq coureurs de Jumbo-Visma étaient encore présents dans le groupe de tête. "Le plan de jour était de voir si nous pouvions reprendre du temps sur nos adversaires et c'est ce qui est arrivé. Je suis content et fier."

En réalisant le triplé sur l'étape, Jumbo-Visma occupe également les trois premières places du classement général avec Kuss qui compte 1:37 d'avance sur Roglic et 1:44 sur Vingegaard. "C'est encore plus beau que ce que nous avions prévu", a conclu Vingegaard.