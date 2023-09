Un procureur limogé au Bangladesh pour avoir critiqué le "harcèlement" du Nobel de la paix

M. Yunus, 83 ans, a reçu le prix Nobel de la paix en 2006 pour son travail en faveur du développement économique, grâce à sa banque de microcrédit pionnière. Fin août, plus de 160 personnalités mondiales, dont Barack Obama et le chanteur de U2 Bono, ont publié une lettre dénonçant les "menaces contre la démocratie" et apportant leur soutien à Muhammad Yunus.

Le procureur général adjoint Imran Ahmed Bhuiyan avait refusé de signer une déclaration dénonçant cette lettre et dénoncé devant la presse "un acharnement judiciaire".

Le ministre de la Justice, Anisul Huq, a annoncé vendredi que M. Bhuiyan avait été licencié pour avoir fait ces commentaires sans l'autorisation du bureau du procureur général.

"Il a menti alors qu'il occupait un poste gouvernemental. Pour ces raisons, il a été licencié", a déclaré le ministre aux journalistes.

Quelques heures après son licenciement, M. Bhuiyan a emmené sa femme et ses trois enfants à l'ambassade américaine à Dacca et a demandé le statut de réfugié, selon le journal local Daily Star.

Selon le journal, le citant, il a reçu des menaces depuis plusieurs jours.

"Ce gouvernement récompense l'amour par l'emprisonnement", a-t-il déclaré dans un message au journal.

"Je n'ai pas de visa américain. J'ai réussi à quitter la maison avec seulement trois bagages et mes trois filles", dit-il.

M. Yunus fait face à deux procès - l'un pour violation présumée du droit du travail et l'autre pour corruption présumée - passibles de peines de prison.