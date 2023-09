WRC - Rallye de Grèce - Thierry Neuville conserve la tête à l'issue de la journée de vendredi

Après son scratch sur l'ES2 et sa 2e place sur l'ES3, Neuville a terminé deux fois 2e et une fois 4e sur les trois spéciales suivantes. Ogier s'est offert la ES4 pour 2.2 secondes devant le Saint-Vithois. L'Estonien Ott Tänak (Ford) a ensuite signé le meilleur temps de la 5e spéciale, 5.9 secondes devant Neuville, et de la 6e, dans laquelle le pilote Toyota a accumulé 9.5 secondes de retard. Tänak avait été pénalisé de 3:40 pour s'être présenté avec 22 minutes de retard sur la ligne à cause d'un problème finalement résolu.

À propos de la dernière spéciale de la journée, la plus longue (28,32 km), Neuville a expliqué qu'il avait "senti un problème à l'arrière, dès le départ. Quelque chose est cassé", et le pilote ne pouvait "plus rien faire". Il a néanmoins terminé la journée avec une avance de 2.8 secondes au classement général, contre 2.0 après les deux spéciales matinales.

Le Français Pierre-Louis Loubet (Ford) en son copilote Nicolas Gilsoul ont été contraints à l'abandon avant même de débuter la course. Leur pompe à eau a cassé lorsqu'ils étaient en route pour le départ de la 1re spéciale.

Deux boucles avec les spéciales Pavliani (24,25 km), Karoutes (28,49 km) et Eleftherohori (18,02 km) sont au programme de la journée de samedi. Le rallye de Grèce terminera dimanche avec les trois dernières spéciales, dont la power stage.