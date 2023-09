BNXT League - Ostende remporte sa troisième Supercoupe BNXT sans douleur face à Leiden

Sam Van Rossom a fêté son retour chez les Côtiers avec 7 passes décisives. Ostende menait déjà de 21 points à la mi-temps (27-48) et n'a pas laissé d'opportunités à son adversaire. Pierre-Antoine Gillet (21 points et 10 rebonds) et Damien Jefferson (20 points) se sont chargés du scoring, tandis que le meilleur marqueur du ZZ Leiden, Luuk Van Bree, a été limité à 11 unités.

Ostende avait déjà remporté les deux premières Supercoupes BNXT, en 2021 contre Leiden déjà (68-90) puis en 2022 contre Den Bosch (82-90).