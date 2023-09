Championnats d'Europe de judo juniors - Gabrielle Bouvier devient vice-championne d'Europe juniors chez les plus de 78 kg

Classée 29e mondiale de sa catégorie chez les juniors, Bouvier (18 ans) a été battue par la Néerlandaise Paulien Sweers (WRL 5) après 1:27 de combat et deux waza-aris. Elle avait remporté ses trois premiers combats, contre la Serbe Anastasija Bogdanovic, 10e mondiale, l'Azérie Nigar Suleymanova (WRL 40) et la Lituanienne Rugile Stasiulyte (WRL 159).

Olivier Naert (20 ans), 60e mondial chez les juniors de moins de 60 kg, a quant à lui remporté son dernier combat, pour le bronze, contre l'Autrichien Marcus Auer (WRL 49) grâce à un waza-ari. Il s'était incliné contre l'Azéri Nizami Imranov (non classé) en demi-finale après des victoires contre l'Israélien Ori Gal Shai (non classé), l'Italien Simone Aversa (WRL 62) et le Géorgien Toma Gelashvili (non classé).