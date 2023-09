Coupe du monde de basket - La Lettonie domine la Lituanie pour la 5e place, la Slovénie 7e devant l'Italie

La Lettonie n'a pas laissé d'opportunités à la Lituanie. Après leur premier panier, les Lituaniens ont été menés jusqu'à la fin du match par une équipe avec six joueurs à 8 points ou plus, dont le meilleur marqueur Arturs Kurucs (20 pts). Dans ce duel limitrophe, Jonas Valanciunas (15 pts, 8 rbs) n'a su empêcher la déroute des siens qui n'ont marqué que 25 points en en deuxième mi-temps.

La Slovénie de Luka Doncic (29 pts, 10 rbs, 8 pds) a terminé sur une bonne note ce Mondial après ses défaites face au Canada, en quarts de finale, et face à la Lituanie lors de son premier match de placement. L'effort collectif des Italiens, sortis par Team USA en quarts et battus par la Lettonie ensuite, n'a pas suffi. L'Italie a réussi à mener au score (85-83) dans le dernier quart-temps alors qu'elle était menée de 10 points à l'entame de celui-ci, mais elle a ensuite concédé 6 points consécutifs et fatals.

La finale entre Allemagne et Serbie aura lieu dimanche à 14h40 (heure belge) à Pasay, dans le Grand Manille aux Philippines. La petite finale, aux accents nord-américains avec une confrontation États-Unis contre Canada, aura lieu plus tôt dans la journée, à 10h30, toujours au Mall of Asia Arena, où s'est déroulé l'ensemble de la phase à élimination directe.