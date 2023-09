Coupe du monde de rugby - La France remporte le match d'ouverture de sa Coupe du monde face aux All Blacks

Les Bleus ont été dominés durant une période par des All Blacks revanchards après deux années d'errance. Mais grâce à leur domination en mêlée fermée et la précision dans l'exercice des tirs au but de leur arrière Thomas Ramos, ils sont finalement venus à bout de la Nouvelle-Zélande au terme du second acte.

Les partenaires d'Antoine Dupont, grâce à cette victoire sur les All Blacks, prennent d'ores et déjà une option sur la 1re place du groupe A dans lequel figurent aussi l'Italie, la Namibie et l'Uruguay, prochain adversaire de la France jeudi à Lille. Le deuxième de chaque poule accède également aux quarts de finale.

Avant le début de la rencontre, Emmanuel Macron, le président français, avait été copieusement sifflé par une partie des quelque 80.000 spectateurs du Stade de France, à Marseille ou sur la place de la Concorde à Paris, qui a accueilli 30.000 fans, devant des écrans géants, avant d'entamer son discours et de déclarer "ouverte, la 10e édition de la Coupe du monde de rugby".

L'Afrique du Sud est tenante du titre mondial, tandis que l'Irlande occupe le premier rang du classement mondial.