Diables Rouges - Arthur Theate a sauvé les Diables en début de match: "C'est mon rôle"

Après sept minutes de jeu, Theate s'est jeté devant Emin Mahmudov pour empêcher l'ouverture du score. "C'est mon rôle en tant que défenseur de sauver ce genre de ballons. Heureusement que nous n'avons pas pris ce but. Nous avons ensuite marqué quelques minutes plus tard et cela nous a permis d'être plus à l'aise même si le match a été difficile", a assuré Theate au micro de la RTBF.

Le joueur de Rennes a aussi souligné le manque d'efficacité des Diables devant le but. "Nous avons eu les plus belles occasions et nous aurions dû être plus efficaces. On ne peut pas revenir d'ici en gagnant seulement 0-1."

Un constat partagé par Leandro Trossard, aligné comme milieu offensif à la place de Kevin De Bruyne. "Nous avons eu les occasions pour tuer le match mais la balle n'est pas rentrée. Nous avons manqué de rythme. C'était peut-être à cause d'une accumulation de certaines choses, je ne sais pas. Le terrain n'était pas bon mais nous ne devons pas utiliser cela comme excuse. Nous devons être contents de la victoire et nous concentrer sur le match de mardi", a confié Trossard au micro de VTM.

Titulaire dans les buts à la place de Thibaut Courtois, Koen Casteels a lui eu plus de travail qu'attendu. "C'était important de garder le zéro, sans cela nous ne prenions pas les trois points. On ne sait jamais à quoi s'attendre dans de tels matches. Il ne faut pas les prendre à la légère. J'aurais été aussi content avec un 0-5 et moins de travail. L'équipe passe avant tout."