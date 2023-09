Diables Rouges - Les Diables Rouges, sans Courtois et De Bruyne, visent une bonne opération en Azerbaïdjan

Le match se jouera dans la Dalga Arena, d'une capacité de 6.700 places. Les Diables Rouges ont déjà pu constater que l'état de la pelouse n'est pas idéal. Après le partage contre l'Autriche en juin (1-1), les Belges (7 points) occupent la deuxième place du groupe F, à trois points des Autrichiens, qui ont disputé un match en plus et ne jouent pas samedi. Contre une équipe qui n'a pris qu'un point en trois matches, les troupes de Domenico Tedesco peuvent donc revenir à la hauteur de l'Autriche. Dans l'autre match du groupe, la Suède (3 points) se rendra en Estonie (1 point) avec l'objectif de rester dans la course aux deux premières places, qui donnent des tickets directs pour l'Allemagne.

Pour ce long déplacement, et pour le match contre l'Estonie mardi, Tedesco devra se passer de deux cadres: le gardien Thibaut Courtois et le capitaine Kevin De Bruyne, tous deux blessés pour une longue période. Le premier sera remplacé par Koen Casteels, a confirmé Tedesco en conférence de presse. L'absence du second devra être palliée "collectivement". Contre l'Autriche, Yannick Carrasco avait repris son poste. Dans l'entrejeu, Tedesco pourra compter sur le retour d'Amadou Onana, absent en juin.

Devant, le sélectionneur a annoncé que Romelu Lukaku, qui a connu un été chahuté et a débarqué à l'AS Rome en fin de mercato, sera titularisé. Mais, en manque de rythme, il n'est pas dit qu'il puisse jouer tout le match. Loïs Openda, qui a réussi ses débuts à Leipzig, est prêt à se montrer.

Il s'agira du cinquième affrontement entre les deux équipes. Les Diables en ont remportés trois et ont été tenus en échec 1-1 lors du dernier duel, en 2011.