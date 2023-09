Diables Rouges - Tedesco regrette que la Belgique n'a pas tué le match: "Nous aurions dû marquer un 2e but"

Face à une équipe de l'Azerbaïdjan accrocheuse, les Diables Rouges ont souffert pour leur entrée en matière cette saison. "Nous avons eu du mal à rentrer dans le match en perdant beaucoup de ballons. Nous avons eu des difficultés mais, dans l'ensemble, nous avons de bonnes occasions et nous aurions pu marquer plus qu'un but. Si nous avions marqué un deuxième but, nous aurions tué le match mais nous avons permis à notre adversaire d'y croire jusqu'au bout."

L'entraîneur italo-allemand n'a cependant pas voulu utiliser le mauvais état de la pelouse de la Dalga Arena comme excuse pour la prestation de son équipe. "Le terrain est une explication mais pas seulement. Il y avait certainement aussi un peu de stress. Je trouve que nous avions plus de contrôle en deuxième mi-temps mais nous aurions dû marquer ce deuxième but. Néanmoins, je suis content parce que nous avons gagné et nous n'avons pas encaissé. Nous nous sommes créé des occasions et le contre-pressing était bon."