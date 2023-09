Diables Rouges - Yannick Carrasco libère les Diables en Azerbaïdjan: "Le plus important, c'est la victoire"

En déviant une frappe de Johan Bakayoko, Carrasco a permis à la Belgique de s'en sortir sur le terrain de la Dalga Arena de Bakou. "C'était un match compliqué sur un terrain difficile et contre un bon adversaire. Nous avons eu des moments compliqués pendant le match mais nous avons pris les trois points et c'est le plus important. Nous avons des occasions mais nous n'avons pas su être efficaces. Sur l'ensemble du match, nous méritons la victoire même si ce n'était pas comme nous l'aurions souhaité."

Les Diables n'ont cependant pas convaincu et ont été poussés dans leurs derniers retranchements par l'Azerbaïdjan. "Ils n'avaient rien à perdre et nous ont fait trembler. Nous avons su garder le zéro et c'est important pour la défense et la confiance. Physiquement, tout le monde était plus ou moins bien. C'était un long voyage pour venir jusqu'ici sans oublier le décalage horaire. Je suis content que l'équipe ait bien réagi."