Doublé belge à l'Euro de cross duathlon, Thibaut De Smet sacré

En 1h27:53 pour les 6 km de course à pied, 20,4 km de mountainbike et à nouveau 1.500 m à pied, De Smet a devancé Carabin de près d'une minute (1h28:51) et l'Italien Alessandro Saravalle de près de 4 minutes (1h31:50).

De Smet, ancien champion du monde espoirs, a fait la différence avec Carabin sur les transitions et lors de la partie VTT, pourtant la discipline d'origine du Liégeois. Seuls neuf duathlètes ont pris le départ chez les élites messieurs. Le frère du nouveau champion, Nicolas De Smet, a lui pris la 5e place (1h35:45), raflant le titre continental chez les espoirs (3 partants).

Comme le cross duathlon est une histoire de famille chez les De Smet, le plus jeune frère, Mateo, s'est lui imposé chez les juniors (5 partants), couvrant les 3 km à pied, 11,9 km en VTT et 1.500m à pied, en 49:58.

Aucun belge n'a pris le départ samedi de l'Euro de cross triathlon, toujours à Riva del Garda, dans le Trentin italien.