Invasion de l'Ukraine - Le G20 dénonce l'"emploi de la force" pour obtenir des gains territoriaux en Ukraine

"Concernant la guerre en Ukraine (...) dans le cadre de la Charte de l'ONU, tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force pour chercher à obtenir des gains territoriaux au détriment de l'intégrité territoriale et de la souveraineté politique de tout Etat", ont conclu les représentants des pays du G20.

Le texte ne fait cependant pas mention explicitement d'une "agression" russe en Ukraine, terme pourtant utilisé en 2022 lors du précédent sommet du G20 à Bali dans une référence à une résolution du Conseil de sécurité qui avait déploré "dans les termes les plus vifs l'agression commise par la Fédération de Russie contre l'Ukraine".

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a cependant salué la formulation du texte.

"De notre point de vue, c'est un très bon travail", a-t-il déclaré à des journalistes.

La déclaration a renforcé le principe selon lequel le recours à l'arme nucléaire est "inadmissible" et qu'"une paix juste doit être fondée sur les principes de la Charte des Nations unies, notamment les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale", a-t-il ajouté.

"Les attaques sur les infrastructures civiles (...) doivent cesser".

L'Inde, hôte du sommet du G20, a marché sur une corde raide concernant la guerre en Ukraine pour trouver un point d'équilibre entre son alliance traditionnelle avec Moscou - qui fournit l'essentiel des importations d'armement de New Delhi -, et son appartenance au "Quad" aux côtés des Etats-Unis, du Japon et de l'Australie.