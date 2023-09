Journée mondiale des premiers secours: 1 Belge sur 4 envisage de se former

"Avec 49.000 personnes formées chaque année aux premiers secours, soit 555 par jour en moyenne, la Croix-Rouge de Belgique est leader dans le domaine", explique Agata Bonsignore, qui y est responsable des formations premiers secours. "Nous plaidons pour que les premiers secours soient accessibles à tous, qu'au moins une personne dans chaque foyer soit formée et capable de passer immédiatement à l'action en situation d'urgence".

Il ressort des statistiques internes de la Croix-Rouge de Belgique que 75% des apprenants ont entre 16 et 44 ans. C'est à Bruxelles (27%) que les personnes se forment le plus, devant le Hainaut (20%) et Liège (18%).

Par ailleurs, il ressort de l'enquête que les classes sociales les plus défavorisées sont aussi les moins formées, selon la Croix-Rouge qui s'est donnée comme objectif de développer des formations aux premiers secours accessibles aux personnes plus vulnérables (détenus, personnes sans abri, demandeurs de protection internationale, ...).