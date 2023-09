Le PTB demande une TVA à 0% sur l'alimentation

"Près de 15% d'augmentation en un an... C'est pas possible de payer de plus en plus cher pour les fruits, des pâtes, du riz, ou des légumes", a justifié Raoul Hedebouw, lors de la nouvelle édition de ManiFiesta. Ce rassemblement politique et festif du parti d'extrême gauche est organisé samedi et dimanche sur le site de l'hippodrome 'Wellington' à Ostende.

Aux yeux du président du PTB, les prix de tous les aliments s'envolent alors que "les profits des multinationales de l'agrobusiness explosent".

Raoul Hedebouw a reproché au gouvernement de ne pas bloquer les prix face à cette situation.

D'après lui, une baisse de la TVA à 0% sur tous les produits alimentaires comme le lait, la viande, le pain ou les pâtes permettrait de gagner 5, 10, 15 euros chaque fois qu'on fait des courses.

Pour financer une telle mesure, le président du Parti du Travail de Belgique préconise de supprimer les niches fiscales "qui permettent aux super riches de s'en mettre plein les poches sans payer d'impôts".

Toujours selon Raoul Hedebouw, la niche fiscale d'exonération de taxe sur les plus-values d'actions coûte 4 milliards d'euros à la caisse de l'État.

Au passage, il a reproché aux partis "qui se disent de gauche au gouvernement d'"oublier de dire que l'exonération des plus-values sur action a été décidée en 1991 par un gouvernement avec les partis socialistes, PS et Vooruit, avec le CD&V et les Engagés, et qu'ils sont au gouvernement de manière quasi ininterrompue depuis 30 ans."