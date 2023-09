Météo - Le temps reste chaud et ensoleillé

Le ciel restera serein en soirée. Durant la nuit, le temps deviendra brumeux et quelques champs de brouillard localisés pourront même se former. Les minima seront compris entre 9°C degrés, voire localement moins, dans certaines vallées de l'Ardenne et 18 à 20°C sur les autres régions.

Le soleil dominera à nouveau dimanche, avec des températures similaires à samedi.

Des orages potentiellement intenses pourrait survenir durant la nuit de lundi à mardi. Le mercure sera en baisse dès mardi.