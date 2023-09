Mondiaux d'aviron - Le duo Vyvey-Van Zandweghe passent à 2 secondes et 1 place du ticket pour Paris-2024

Déjà devancés par Miguel Carballo et Alexis Lopez en demi-finales, où ils avaient terminé 5e, loupant par la même occasion les 3 premiers tickets olympiques, les deux Brugeois ont laissé l'initiative aux Mexicains durant les 3/4 de cette finale B pour les places 7 à 12. Ils sont passés en 4e position successivement aux 500, 1.000 et 1.500m, alors que le Mexique se baladait en tête avec un moment près de 20m d'avance sur le duo belge. Vyvey a entamé son enlevage un rien trop tard après ce dernier pointage. Les sociétaires du KR Bruges et du Club de Gand ont dépassé l'Allemagne et la Chine dans les 300 derniers mètres, mais n'ont pu boucher le trou avec les Mexicains qui ont bouclé la distance en 6:26.49. La Belgique a quant à elle signé un chrono de 6:28.49. Compte tenu des circonstances, avec pour Vyvey une longue revalidation après une trombose et une remise en question d'ordre privée pour Van Zandweghe, l'objectif de qualifier la coque belge pour Paris-2024 reste réaliste.

Deux autres événements permettront en effet d'encore se qualifier pour Paris: lors des régates qualificatives européennes (2 places), fin avril à Szeged, en Hongrie, et lors des finales mondiales de qualification (2 places), en mai à Lucerne, en Suisse.