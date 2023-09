Qualifications Euro 2024 - La Suède s'impose facilement face à l'Estonie dans le groupe de la Belgique

Viktor Gyokeres (18e) a ouvert le score d'une puissante frappe. Quelques minutes plus tard, Dejan Kulusevski (24e) a transpercé la défense estonienne avec une action solitaire qu'il a conclue. Avant la pause, le même Kulusevski (40e) a trouvé le toit du but avec une tête plongeante.

En deuxième période, les Estoniens ont manqué de peu de réduire l'écart avec une frappe cadrée de Martin Miller (62e). Finalement, dans le dernier quart d'heure, la Suède a élargi celui-ci avec un jeu aérien efficace. Les têtes de Robin Quaison (75e) et de Viktor Claesson (90+2e) sont parvenues à tromper Karl Hein.

Plus tôt dans la journée, les Diables Rouges se sont imposés non sans difficultés face à l'Azerbaïdjan à Bakou (0-1). Avec 10 points sur 12, ils retrouvent la première place du groupe partagée avec l'Autriche. La Suède précède avec 6 unités devant l'Estonie (1point) et l'Azerbaïdjan (1 points).