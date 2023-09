Qualifications Mondial 2026 - Le Brésil, avec Neymar qui dépasse Pelé comme meilleur buteur, débute par un large succès

Neuf mois après avoir égalé le record, et après avoir manqué un penalty en début de match (17e), Neymar a dépassé "le Roi" en inscrivant, à la 61e minute son 78e en 125 apparitions avec le Brésil. Il a ajouté un 79e but à son compteur dans les arrêts de jeu (90e+3), fixant le score à 5-1.

Avant cela, Rodrygo (24e et 53e) y avait également été de son doublé, avec un but de Raphinha (47e) entre les deux. Victor Abrego (78e) a réduit l'écart.

Dans l'autre rencontre jouée vendredi, l'Uruguay a dominé le Chili 3-1 grâce à un doublé de Nicolas de la Cruz (38e et 71e) et à un but de Federico Valverde (45e+2). Arturo Vidal (74e) a marqué le but chilien.