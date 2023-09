Séisme au Maroc - Le bourgmestre de Liège envisage un soutien aux familles des victimes du séisme au Maroc

"Tout mon soutien au peuple marocain qui fait face à un séisme d'une grande importance. Mes pensées vont aux nombreuses victimes et à leurs familles. Au nom de la Ville de Liège, j'ai exprimé au consul général du Maroc, son excellence Abdelkader Abidine, toute notre solidarité envers le peuple marocain et notre soutien aux autorités confrontées aux interventions d'aide et de secours", a indiqué samedi midi le bourgmestre liégeois.