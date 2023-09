Séisme au Maroc - Le centre historique de Marrakech, classé à l'Unesco, légèrement touché

La medina, la vieille ville, est connue pour ses petites rues et constitue une destination prisée des touristes. Sur des images, on pouvait voir que des pans de l'enceinte médiévale s'étaient effondrés et que d'autres étaient fissurés. Le minaret d'une mosquée serait également tombé, à hauteur de la place Djemaa al-Fna, dans le centre. La medina est inscrite à l'Unesco depuis 1985.