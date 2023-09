Séisme au Maroc - Le match du Maroc en qualifications pour la CAN contre le Liberia, prévu samedi, reporté

Le report a été décidé en concertation avec la Confédération africaine de football (CAF), a précisé la FRMF, qui "adresse ses sincères condoléances et sa compassion aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés".

Le Maroc a été frappé, dans la nuit de vendredi à samedi, par un puissant séisme d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter et dont l'épicentre se situait dans la province d'Al Haouz, au sud-ouest de la ville Marrakech. Le dernier bilan provisoire fait état de 820 morts.

Le Maroc et le Liberia doivent s'affronter pour le compte de la dernière journée du groupe K. Le Maroc et l'Afrique du Sud sont déjà qualifiés pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire.