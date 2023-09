Séisme au Maroc - Le séisme a fait près de 300 morts, selon un bilan officiel provisoire

"Selon un bilan provisoire, ce séisme a entraîné la mort de 296 personnes dans les provinces et communes d'al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant", a indiqué le ministère dans un communiqué. 153 personnes ont été blessées et hospitalisées, selon la même source à l'aube samedi.