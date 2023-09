Séisme au Maroc - Les Affaires étrangères mettent en place un numéro d'urgence

Au moins 632 personnes ont trouvé la mort et 329 ont été blessées dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel communiqué par les autorités marocaines samedi matin.

Selon un porte-parole des Affaires étrangères, quelque 630 Belges se trouvent officiellement dans la région touchée par le séisme. Il s'agit de Belges domiciliés au Maroc ou qui ont enregistré leur voyage par le truchement du site "Travellers Online" des Affaires étrangères. Le nombre de Belges dans la région est probablement plus élevé.

Les Affaires étrangères belges appellent en outre les Belges sur place à se tenir en sécurité et à suivre les instructions des autorités locales.

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a déjà pris contact avec son homologue marocain pour lui proposer l'aide de la Belgique.