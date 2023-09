Séisme au Maroc - L'UEFA annonce une minute de silence lors des matches internationaux jusqu'au 21 septembre

"L'UEFA observera une minute de silence lors de tous les matches de compétitions par équipes nationales et de clubs à partir de demain et jusqu'au 21 septembre, en mémoire des victimes du tragique tremblement de terre au Maroc. Les pensées du football européen vont vers le peuple marocain en ces temps difficiles", a écrit l'instance sur les réseaux sociaux.

Une minute de silence sera donc respectée lors des matches de la 6e journée des qualifications pour l'Euro 2024 prévue de dimanche à mardi et lors des rencontres de la 1re journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, prévue du 19 au 20 septembre, et de l'Europa League et la Conference League le 21 septembre.

Vendredi soir, un séisme de magnitude 7,2 a frappé le Maroc et a fait 1.037 morts et 1.204 blessés selon le dernier bilan provisoire.