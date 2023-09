Climat: les activistes évacués de l'autoroute à La Haye

Les premiers avaient occupé l'autoroute vers 11h45 avant d'être suivis quelques minutes plus tard par un millier de militants pour le climat. Le scénario de la veille s'est reproduit; les manifestants ne répondant pas à l'appel des forces de l'ordre de libérer l'axe autoroutier, des canons à eau ont été utilisés contre eux. Les policiers commençaient à intercepter les activistes afin de les faire monter dans des bus.

Une première manifestation de ce type avait déjà été organisée samedi sur l'A12 à La Haye. Celle-ci avait toutefois attiré beaucoup plus de monde que dimanche, quelque 10.000 personnes, et il avait fallu attendre 18h00 pour que l'autoroute soit complètement dégagée. Au total, 2.400 personnes avaient été un temps interpellées et emmenées à proximité d'un stade en périphérie où elles étaient libres de leurs mouvements.

Les actions avaient été annoncées par le groupe Extinction Rebellion (XR) qui exige notamment des autorités l'arrêt des subsides directs en faveur de l'industrie fossile. Le groupe a indiqué qu'il réitérerait le blocage chaque jour.