Coupe de Belgique - Lommel et Seraing surpris en barrages, Dender s'en sort aux prolongations

Dimanche, Seraing et Lommel se sont fait surprendre par des clubs de Nationale 1, en barrages de Coupe de Belgique. Les deux équipes de Challenger Pro League ont ainsi été éliminées par le Knokke FC et l'URSL Visé. Dender, le troisième club de D1B qui jouait aujourd'hui, a lui, réussi à faire respecter la hiérarchie grâce à un but dans les prolongations face au RAEC Mons.