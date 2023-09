DéFI: un Sénat de réconciliation entre entités et de protection des droits fondamentaux

Composée de 30 élus d'une circonscription fédérale francophone et d'autant de représentants d'une autre néerlandophone, cette assemblée se verrait créditer d'un droit d'enquêter et d'évaluer les politiques menées par les différents gouvernements du pays.

Ce schéma de fonctionnement a été présenté dimanche par le jeune président de DéFI périphérie, Maxime Timmerman, lors de l'université d'été du parti à Louvain-la-Neuve.

Aux yeux de celui-ci, ce modèle permettrait aux plus de 300.000 citoyens francophones de Flandre de bénéficier d'une meilleure représentation.

"Notre volonté de respect des francophones s'étend à plus loin que les communes à facilités. Concernant les communes sans facilités, nous insistons pour que les élèves francophones de ces communes puissent s'inscrire dans une école francophone établie dans une commune à facilités, sans entraves. Nous dénonçons également toute limitation proposé par les nationalistes et extrémistes envers les non-flamands via le décret 'Wonen in eigen streek' et, dernièrement, l'interdiction de toute autre langue que le néerlandais au sein de l'établissement scolaire", a dit Maxime Timmerman.

"Nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux sur leurs attaques continuelles envers les communes à facilités, que ça soit sur le registre des langues ou la suppression d'autres droits accordés aux francophones", a-t-il ajouté. Il a rappelé l'engagement demeuré intact de DéFI à organiser une consultation populaire dans les communes à facilités pour que leurs habitants puissent exprimer leur choix de rattachement, à rétablir le régime fédéral des facilités linguistiques et à exiger la ratification et l'application sans réserves de la Convention-Cadre pour la protection des minorités nationales.