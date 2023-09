ION Hockey League - L'Orée s'impose sur le fil face au Watducks en ouverture du championnat de hockey

De leur côté, La Gantoise et le Léopold n'ont pas été inquiétés, s'imposant 2-7 pour les champions en titre chez les promus du White Star et 5-1 pour les Ucclois face au Daring, malgré la suspension de quatre de leurs titulaires, dont Tom Boon.

En visite chez les Red Lions Vincent Vanasch, John-John Dohmen et Emmanuel Stockbroekx, les Canards waterlootois ont mené 1-2 à la mi-temps sur 2 PC transformés par Victor Charlet, mais ont ensuite permis aux Woluwéens d'empocher les 3 points, sur une égalisation de leur sleeper Tomas Domene sur PC et le but de la victoire inscrit à quelques secondes du terme par François Sior.

Au Vivier d'Oie, le Dragons a partagé avec le Racing. Menés 2-0 après seulement 7 minutes de jeu, les joueurs de Brasschaat sont revenus à 2-2 dans les 10 dernières minutes sur des réalisations d'Henri Raes et Lucas Putters. Uccle Sport a lui aussi entamé sa saison par un nul (0-0) contre l'autre équipe promue du Victory, permettant aux Anversois de décrocher leur 1er point en division d'Honneur. Enfin, le derby anversois entre l'Herakles et le Braxgata a tourné à l'avantage des visités lierrois, victorieux 2-0.

Le championnat 2023-2024 se joue sous le même format que l'an dernier, avec 12 équipes et selon une compétition en ligne de 22 rencontres en matchs aller et retour. Suivront des play-offs avec demi-finales et finales, également disputées en aller/retour.

Le prochain week-end verra en têtes d'affiche le champion en titre La Gantoise accueillir le Léopold et le Racing se déplacer au Waterloo Ducks.