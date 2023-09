L'Allemagne met son sélectionneur Hansi Flick à la porte

La DFB a donc finalement opté pour la solution la plus radicale, sur une proposition de son président, de se séparer de Hansi Flick ainsi que de ses deux entraîneurs adjoints Marcus Sorg et Danny Röhl. "C'est l'une des décisions les plus difficiles de mon mandat" a déclaré Neuendorf. "Cependant, les instances sont toutes d'accord avec le fait que l'équipe nationale a besoin d'un nouvel élan après les résultats décevants obtenus dernièrement. Dans la perspective du championnat d'Europe qui se déroulera dans notre pays, nous avons besoin de renouveau et de confiance."

Arrivé en poste à l'été 2021 pour succéder au long mandat de Joachim Löw (15 ans) marqué par le titre mondial en 2014, Hansi Flick s'est retrouvé sous une pression de plus en plus forte au fur et à mesure que les contre-performances se sont enchaînées. Éliminés en phase de poules de la Coupe du monde 2022, les Allemands n'ont gagné qu'une seule fois depuis leur déroute au Qatar, contre quatre défaites.

Mardi prochain, pour le match de la Mannschaft face à la France, Rudi Völler, Hannes Wolf et Sandro Wagner assureront l'intérim avant que la fédération ne choisisse le successeur de Flick pour l'Euro (14 juin au 14 juillet 2024).