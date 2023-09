Open d'Irlande - Detry, qui termine 23e pour son tournoi de rentrée : "Il y a eu pas mal de bonnes choses"

"Le bilan n'est pas trop mauvais", a confié le Bruxellois dimanche soir. "Il ne faut pas oublier qu'il s'agissait de mon premier tournoi depuis mon retour. Je n'avais pas vraiment touché un club ces trois dernières semaines. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais il y a eu pas mal de bonnes choses. Hier surtout. Je n'étais pas loin de faire un bel exploit (il a rentré une carte de 69, ndlr). Aujourd'hui, j'ai également très bien joué si on regarde les statistiques. Malheureusement, les putts ne sont pas tombés. C'est le seul petit bémol, car dans l'ensemble, mon jeu a été assez bon. J'espère que ce sera pour la semaine prochaine."

La semaine prochaine, Thomas Detry participera au BMW Championship à Wentworth, en Angleterre, doté de 9.000.000 dollars.

"L'objectif, pour la fin de saison, sera de garder ma carte sur le Tour européen, après avoir vécu une année assez positive sur le PGA Tour, même si je n'ai pas réussi à me qualifier pour la finale de la FedEx Cup", a-t-il poursuivi. "Je suis assez bien parti. Après le BMW Championship, je disputerai encore l'Open de France à Paris. En octobre et en novembre, je repartirai alors jouer les quatre derniers tournois du PGA Tour, où je n'aurai rien à perdre. J'espère gagner et prendre de la confiance afin d'entamer 2024 dans les meilleures dispositions."