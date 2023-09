Portes ouvertes des scénaristes à des accords avec des studios individuels

Mais l'idée a été immédiatement rejetée par l'AMPTP. "Les sociétés membres sont alignées et négocient ensemble pour trouver une solution", a déclaré le syndicat.

Les 11.000 scénaristes hollywoodiens sont en grève depuis le mois de mai, réclamant entre autresdes règles sur l'usage de l'intelligence artificielle. Une première rencontre entre la guilde des auteurs et les représentants de studios et de plateforme de streaming n'a eu lieu qu'après 100 jours de grève, début août. Mais, quelques semaines plus tard, les négociations ne permettent pas d'entrevoir un accord.

Mi-juillet, environ 16.000 acteurs, représentés par le syndicat SAG-AFTRA, se sont associés au mouvement des auteurs. Il s'agit de la première double grève de la sorte en soixante ans à Hollywood.