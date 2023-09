Séisme au Maroc - Plus de 2.000 morts et 1.400 blessés, selon un nouveau bilan provisoire

Plus de la moitié des morts ont été recensées à Al-Haouz (1.293) et à Taroudant (452), plus au sud, deux zones rurales montagneuses au coeur du Haut Atlas, selon le ministère. "Les autorités publiques sont toujours mobilisées pour accélérer les opérations de secours et d'évacuation des blessés", a-t-il ajouté.

Dans le village montagneux de Moulay Brahim, dans la province d'Al-Haouz, des secouristes étaient à la recherche de survivants parmi les décombres de maisons effondrées.

Non loin de là, des habitants creusaient déjà des tombes sur une colline pour enterrer les victimes, selon une équipe de l'AFP sur place.

L'armée marocaine a déployé "des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres", ainsi que des équipes de recherche, de sauvetage, et un hôpital de campagne dans la région d'Al-Haouz, a rapporté l'agence de presse marocaine MAP.

Le Maroc a décrété samedi un deuil national de trois jours à la suite du violent séisme tremblement de terre.