Un homme relâché après un Fort Chabrol à son domicile à Solre-sur-Sambre

Les unités spéciales ont été déployées au sein de la résidence "Ma Campagne" à Solre-sur-Sambre samedi soir vers 22h00. Un père de famille menaçait de s'en prendre à lui-même au sein de son domicile. "Il y a eu une dispute familiale. Le suspect a alors mis la petite amie de son fils dehors, avant que ce dernier et la maman quittent aussi l'habitation. Le suspect était seul armé chez lui et puisque les proches n'avaient plus de réponse et que le suspect était menaçant vis-à-vis de lui-même, ils ont appelé la police", a confirmé dimanche le parquet de Charleroi.