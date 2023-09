US Open - Dabrowski et Routliffe remportent le titre en double dames

Dabrowski et Routliffe, 16e tête de série sur le court de New York, ont battu l'Allemande Laura Siegemund et la Russe Vera Zvonareva, 12e tête de série, 7-6 (11/9), 6-3, après 2 heures et 11 minutes de jeu.

Il s'agit du premier titre en Grand Chelem de Dabrowski en doubles dames. La joueuse de 31 ans a, cependant, déjà remporté l'Open d'Australie (2018) et Roland Garros (2017) en double mixte. Pour Routliffe, 28 ans, ce titre en Grand Chelem est également une première.

Siegemund et Zvonareva, avaient déjà, pour leur part, remporté ensemble l'US Open en 2020. Avec d'autres partenaires, Zvonareva a également décroché sa première victoire en double féminin à l'US Open en 2006, ainsi qu'à l'Open d'Australie en 2012.