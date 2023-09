50 ans du coup d'Etat au Chili - Une centaine de personnes commémorent la mort d'Allende et de la démocratie au Chili

Ce jour-là s'opère un putsch "méticuleusement préparé par la marine chilienne, sur les conseils des États-Unis et financé par la CIA et l'ITT", multinationale spécialisée dans les communications téléphoniques basée au pays de l'Oncle Sam, a retracé, en préambule à l'hôtel de Ville de Bruxelles, Pierre Galand, ancien sénateur socialiste et président du Comité Allende 50. Sous le commandement du général Augusto Pinochet, l'armée bombarde alors le palais présidentiel de La Moneda. Le président chilien, qui rêvait d'une transition pacifique et légale vers le socialisme en pleine Guerre Froide, y sera retrouvé mort d'une salve de mitraillette. S'ensuivront 17 ans de dictature sanglante et un basculement vers une économie ultralibérale.

Entre les danses et interludes au piano, plusieurs invités ont pris la parole lundi, notamment l'ambassadrice du Chili et le bourgmestre de Bruxelles-Ville, Philippe Close. "On s'est battus, on nous a battus mais nous continuons le combat", a lancé Francesca Medel, du Comité Allende 50, soulignant lors d'un événement sous le sceau des parti, syndicat et mutualité socialistes qu'il ne s'agissait "pas d'une lutte de partis politiques", mais d'une "lutte pour changer le monde".

Après une performance jouée aux pieds de l'hôtel de Ville, les participants ont rejoint la statue de la résistante Gabrielle Petite, place Saint-Jean, au son de la chanson révolutionnaire "Venceremos" ("Nous vaincrons"). Le cortège s'est finalement immobilisé devant le siège du PS.