Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 reste positif après trois pointes vers les 3.700 points

AB InBev (52,84) et KBC (58,20) valaient 0,80 et 0,38% de plus que vendredi, Solvay (108,20) et arGEN-X (491,70) étant positives de 1,36 et 1,44% contrairement à UCB (82,42) et Galapagos (34,52) qui cédaient 0,12 et 0,14%.

GIMV (42,50) ne perdait plus que 2,4% alors que Deceuninck (2,19) abandonnait 3,7%, Atenor (16,95) remontant de 1,8% tandis que Orange Belgium (13,90) et Van de Velde (33,30) étaient positives de 2,2% et, EVS (26,05) de 2,3%.

Biosenic (0,031) rebondissait enfin de 19,2% alors que Onward Medical (4,22) et IBA (10,16) abandonnaient 3,6 et 2,9%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0750 USD, contre 1,0730 dans la matinée et 1,0720 vendredi. Le lingot se négociait autour de 57.515 euros, en recul de 285 euros.