Des casiers solidaires supplémentaires pour les sans-abri à Liège

En 2018, douze casiers dits solidaires ont été installés sur deux sites au centre-ville de Liège, aux Guillemins et sous la passerelle quai sur Meuse. Il s'agissait de permettre aux personnes sans-abri de disposer d'un endroit sécurisé pour y déposer leurs effets personnels, facilitant ainsi leurs déplacements et ainsi éviter de les voir encombrer l'espace public. Ce projet était porté par plusieurs ASBL oeuvrant en faveur des plus démunis et avait été largement plébiscité par des citoyens dans le cadre du processus participatif "Réinventons Liège".