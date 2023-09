Diables Rouges - Les Diables Rouges au complet à l'entraînement à la veille du match contre l'Estonie

Sous une température plus douce que les derniers jours et un ciel radieux, Tedesco et ses assistants sont montés en premiers sur la pelouse fraîchement arrosée. Arnaud Bodart et Thomas Kaminski ont suivi, avec le reste de l'équipe dans leur sillage.

Les désormais ex-coéquipiers à Leicester, Timothy Castagne, Youri Tielemans et Wout Faes ont jonglé avec le ballon tandis que tout le groupe se préparait. Le sélectionneur a ensuite demandé aux joueurs de former des groupes de huit pour disputer un toro, dans une ambiance au beau fixe.

Aster Vranckx, qui était venu renforcer l'effectif temporairement avant le voyage en Azerbaïdjan, est retourné auprès des espoirs qui affrontent le Kazakhstan lundi à 20h00.

Les Diables Rouges joueront face à l'Estonie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024, mardi à 20h45 au stade Roi Baudouin. Ils restent sur une victoire étriquée (0-1) à Bakou face à l'Azerbaïdjan, samedi, mais ils occupent à égalité de points avec l'Autriche (10) la tête du groupe F. L'Estonie, que la Belgique avait battu 0-3 à Tallinn le 20 juin, n'a conquis qu'un point en quatre matches, comme les Azerbaïdjanais, au fond du classement.