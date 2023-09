Digitalisation des entreprises B2G: les autorités publiques encouragent l'e-facturation

Selon des chiffres datant de 2012, un milliard de factures sont émises en Belgique chaque année. Elles ne sont que partiellement digitalisées. Pourtant, si chaque facture papier devenait une facture électronique, cela permettrait à chaque fois d'économiser 9 euros, affirme Mathieu Michel (MR), secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, faisant valoir que l'e-facturation est non seulement plus économique mais aussi plus rapide et plus écologique.