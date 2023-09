Double homicide à Marchienne-au-Pont: le suspect placé sous mandat d'arrêt

Le père de famille, sérieusement blessé, a été emmené en milieu hospitalier où ses jours ne sont désormais plus en danger. Ce dernier a été victime d'un tir de pistolet d'alarme et poussé du haut de l'escalier. Le suspect, âgé de 22 ans et inconnu de la justice, a été privé de liberté à Bruxelles. "Des repérages téléphoniques et bancaires ont permis de retrouver sa trace. Il comptait prendre un train pour rejoindre la France", a ajouté la substitute Di Vincenzo.

Étudiant au sein de l'UMons, l'homme a évoqué des soucis d'ordre personnel et familial quant au mobile du double homicide. Présenté en fin de journée au juge d'instruction, le suspect a été placé sous mandat d'arrêt.