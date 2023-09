Fin de la phase d'avertissement du plan "forte chaleur et pics d'ozone" dès mardi

Lundi, les concentrations d'ozone pourront encore être élevées dans le sud-est du pays. Toutefois, aucun dépassement du seuil d'information européen de 180 µg/m³ n'est attendu. À partir de mardi, les concentrations d'ozone devraient être normales pour cette période de l'année.

Le "Plan forte chaleur et pics d'ozone' se compose de 3 phases: vigilance, avertissement, alerte. Il a pour vocation d'anticiper la survenue de vagues de chaleur ainsi que de définir les mesures à prendre pour prévenir et limiter leurs effets sur la santé et le bien être social, en portant une attention très particulière aux populations à risque.