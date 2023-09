L'homme qui offrait de l'argent pour tuer Geert Wilders condamné à douze ans de prison

M. Latif était accusé de tentative d'instigation au meurtre, de sédition et menaces. C'était la première fois que le parquet néerlandais poursuivait une personne qui vit à l'étranger ayant menacé un politique néerlandais. Le parquet avait requis 12 ans de prison contre l'ancien joueur de cricket, très connu au Pakistan. "Ses paroles ont une grande portée", a expliqué le procureur.

Le tribunal de La Haye, qui a tenu les audiences dans un tribunal sous haute-sécurité de Badehoevedorp près d'Amsterdam, a déclaré qu'il n'était pas exagéré "de penser que quelqu'un se sente obligé de répondre à l'appel." Au moment où la vidéo a été publiée, d'importantes manifestations avaient éclaté au Pakistan pour dénoncer le concours de caricature. Le tribunal estime que la vidéo de Khalid Latif a mis "de l'huile sur le feu".

Les Pays-Bas n'ont aucun traité d'extradition avec le Pakistan, ce qui signifie que l'ancien joueur de cricket n'y sera pas extradé. Il ne s'est d'ailleurs pas présenté à l'audience et aucun avocat ne l'a représenté.

Geert Wilders, qui était présent à l'audience, s'était exprimé le mois dernier sur l'impact des menaces de mort qu'il reçoit. "Je n'ai pas besoin de pitié, mais je veux que vous sachiez ce que cela représente pour ma famille et moi. À cause de toutes ces fatwas, cela fait 19 ans que je vis sous haute protection. Depuis, je ne suis plus jamais retourné chez moi."