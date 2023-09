Pierre-Yves Jeholet: "Il faut avoir le courage de supprimer certains masters"

Il voit la surreprésentation d'étudiants étrangers en Wallonie et à Bruxelles comme un problème. "On se trouve dans une Europe où il y a de la mobilité, mais où l'on voit également de plus en plus de non-résidents qui viennent faire leurs études ici sans contribution complémentaire. Et ça, ça pénalise les étudiants francophones de Belgique. Je suis donc ouvert à ce qu'on limite davantage ou en les invitant à contribuer davantage avec un minerval plus important que les étudiants francophones", a-t-il déclaré.

Le ministre-président a par ailleurs estimé que l'offre d'études supérieures était trop élevée. "Il faut vivre avec l'évolution de la société: on a des besoins nouveaux. Il est donc normal que l'on puisse créer de nouveaux masters. Mais il faut aussi avoir le courage d'en supprimer."