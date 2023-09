Plus de la moitié des Européens favorables aux livraisons d'armes à l'Ukraine

Les personnes interrogées sont 86 % à approuver que l'UE continue de fournir une aide humanitaire aux populations touchées par la guerre, 77 % à accepter d'accueillir dans l'UE les personnes fuyant la guerre et 71 % à soutenir l'imposition de sanctions économiques à la Russie.

Près de deux tiers des Européens, soit respectivement 67 et 65 %, pensent que l'UE devrait soutenir l'Ukraine dans sa voie vers l'intégration européenne et son intégration dans le marché unique. Enfin, ils sont 65 % à être favorables à un soutien financier et économique à l'Ukraine.

L'enquête montre aussi que les Européens soutiennent largement les mesures prises au cours de l'année écoulée pour protéger les consommateurs et les entreprises de la volatilité des prix de l'énergie, ainsi que pour favoriser la sécurité énergétique et la transition écologique, souligne la Commission européenne. Elle confirme également l'existence d'un large consensus parmi les citoyens de l'Union en faveur du renforcement de l'industrie des technologies propres dans le but de la rendre plus compétitive.