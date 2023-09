Procès des attentats à Bruxelles - Ali El Haddad Asufi demande une peine qui lui "correspond"

"Vous m'avez reconnu coupable d'assassinats. Je dois avouer que je ne m'y attendais pas", a d'abord déclaré le Belgo-Marocain en s'adressant au jury. "Ça a été un coup de massue pour moi et ma famille. C'est désormais une vérité judiciaire et je l'accepte, mais je ne suis ni un terroriste, ni un assassin. Je n'ai jamais voulu tout ça."

"Ibrahim El Bakraoui a détruit ma vie, mais je l'ai détruite aussi. J'aurais dû me poser les bonnes questions. Tous les jours dans ma cellule je me demande comment j'ai pu être aussi stupide, aussi aveugle. Je vais devoir vivre avec ça", a ajouté Ali El Haddad Asufi.

"Je ne peux pas changer le passé, j'espère que les victimes comprendront que je n'ai jamais voulu ce qu'il leur est arrivé, même si je suis condamné", a-t-il poursuivi. "J'ai été l'ami d'Ibrahim El Bakraoui et j'ai honte de l'avoir été."

"Tout ce que je demande au jury c'est de me donner une peine qui me correspond à moi, pas une peine exemplaire", a-t-il terminé.

Plutôt enjoué à l'entame du procès, le presque quarantenaire a perdu de sa superbe après avoir été reconnu coupable d'assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. À l'ouverture des débats sur les peines, il est apparu très abattu, et même parfois en pleurs, notamment lorsque le parquet avait requis la réclusion à perpétuité et une déchéance de la nationalité belge à son encontre.