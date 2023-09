Procès des attentats à Bruxelles - "Je n'arrive pas à me trouver d'excuses", affirme Bilal El Makhoukhi

"Peu importe la peine à laquelle je vais être condamné, ce ne sera jamais à la mesure de la peine que les victimes subissent depuis sept ans", a d'abord expliqué l'homme. "Ici (devant la cour d'assises, NDLR) j'ai vu tout ce que j'avais toujours refusé de voir : l'impact sur les victimes, sur leurs familles... Même pendant l'enquête je n'avais jamais cherché à regarder."

"Quand on est en cellule, ça nous poursuit de savoir si on regrette ou pas. Le plus dur, ce n'est pas de dire ici qu'on regrette, c'est de se le dire à soi-même", a-t-il raconté.

"Il y a des victimes, même si on a pas la religion en commun, elles ressemblaient à n'importe quel membre de la famille", a enchainé Bilal El Makhoukhi. "Je n'arrive pas à me trouver de circonstances atténuantes ou d'excuses, mon implication a été trop grande et ce serait malvenu de ma part (...). Je ne sais pas comment ça peut être réparable, peu importe la peine à laquelle je vais être condamné".