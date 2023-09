Procès des attentats à Bruxelles - Mohamed Abrini, pessimiste pour l'avenir, réitère ses excuses aux victimes

"Je n'oublierai pas les victimes. Ces gens-là étaient innocents, ils ne demandaient qu'à vivre leur vie. Personne dans ce box ne se réjouit de ce qu'il s'est passé", a débuté Mohamed Abrini. "Je suis pessimiste de nature et je pense que ça ne changera pas. Il y a des millions de musulmans sur terre, il y en a toujours qui voudront instaurer un califat. J'ai peur qu'il y ait d'autres attentats, il faut faire quelque chose pour que ça n'arrive plus.

"Je voudrais demander pardon aux victimes et je suis encore plus désolé parce qu'elles ont été abandonnées par les autorités et par les assurances. C'est rajouter du malheur au malheur", a poursuivi l'homme au chapeau, avant de remercier les avocats de la défense, qui n'ont "pas eu la tâche facile".

"Moi, je vis au jour le jour. C'est vraiment triste d'être là aujourd'hui. Je me demande parfois si tout cela est bien réel", a ajouté Mohamed Abrini.

"Je trouve injuste la peine demandée contre El Haddad Asufi et Bayingana (la réclusion à perpétuité pour le premier et 10 ans de prison pour le second, NDLR)", a-t-il ensuite conclu à l'adresse du jury. "Je ne comprends pas comment le parquet a pu réclamer une telle chose. Je pense que vous saurez être juste et que vous avez la capacité de faire la part des choses".